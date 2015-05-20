21 мая в Киеве состоится благотворительный аукцион «Мир, созданный руками».

Мероприятие проводится по инициативе Благотворительной организации «БФ Объединения Украинских патриотов «УкрОП».

На аукцион будут выставлены лоты произведенные из военных артефактов, которые были переданы в творческие мастерские и превращены в предметы интерьера и сувениры.

Все средства, собранные на аукционе, будут переданы на помощь 30-й отдельной механизированной бригаде и другим подразделениям ВСУ, которым помогает БФ УкрОП. Средства пойдут на покупку оптических приборов (тепловизора и приборов ночного видения).

Ждем вас 21 мая в 17.00 по адресу вул. Крещатик, 13 (книжный магазин «Буква»).

Пожалуйста, подтвердите ваше участие в мероприятии до 18:00, 19 мая.

Контактное лицо по аккредитации СМИ:

Валерия Черненко

тел.: 093 674-01-31

e-mail: chernenko@bukvashops.com.ua