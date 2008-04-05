Грузовик врезался в автобус: травмированы семь человек (фото)

В Днепропетровской области, на 353 км автодороги «Борисполь-Днепропетровск-Запорожье» водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, двигавшемся во встречном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

Фото пресс-службы ГАИ МВД Украины