Круглый стол для предпринимателей «Экспортная стратегия Украины и институциональные механизмы поддержки национального экспорта»

Приглашаем представителей украинских предприятий и компаний на круглый стол «Экспортная стратегия Украины и институциональные механизмы поддержки национального экспорта». Мероприятие состоится 10 декабря 2019 года в Киевской торгово-промышленной палате.

Во время круглого стола представители власти и бизнеса будут обсуждать перспективы развития экспорта для украинских предприятий, а также определят инструменты и механизмы их поддержки.

На мероприятие приглашены: Тарас Качка - заместитель министра - торговый представитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Дмитрий Наталуха - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития; Владимир Хоманец - член Совета экспортеров при МИД; Татьяна Миськова - и.о. Директора ГУ "Офис по продвижению экспорта Украины"; Борис Соболев - председатель совета Украинского кредитного банковского союза.

На круглом столе поднимут вопрос состояния реализации экспортной стратегии Украины и предложения о внесении изменений в нее; роль отделов по экономическим вопросам при Посольстве Украины за рубежом в продвижении украинского экспорта; инструменты и механизмы поддержки украинского экспорта с высокой добавленной стоимостью; статистическое измерение отечественного экспорта.

Мероприятие организовывается Киевской торгово-промышленной палатой с целью содействия украинским предприятиям-экспортерам в выводе продукции на зарубежные рынки, которое осуществляется в соответствии с общегосударственной Экспортной стратегией Украины.

Круглый стол состоится 10 декабря 2019 года в 10.00; г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 55, зал заседаний (2-й этаж).

Регистрация на мероприятие здесь.

Детали и программа на сайте Киевской ТПП.