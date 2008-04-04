Дуэль Затулина и Гриценко на НТВ: русский офицер XIX века пустил бы себе пулю в лоб

На НТВ вчера состоялась как бы дуэль - дебаты по НАТО двух заметных политиков России и Украины Константина Затулина и Анатолия Гриценко. Сражение Гриценко с Затулиным продемонстрировало, что в российских теледуэлях важны не аргументы, тут важны нахрапистость и клоунада.

Все, что может сказать Затулин, вобщем-то известно, но я рассчитывала, что раз это будет дуэль с Анатолием Гриценко, то дискурс станет более интеллектуальным, что это будет спор на языке документов, фактов, исторических аналогий. Я полагала, что площадный затулинский эпос здесь будет использоваться не в таких масштабах. Телеведущий НТВ Владимир Соловьев - это отдельная вообще история. Напомню, что он автор книги «Путин. Путеводитель для неравнодушных», и еще он знаменит проведением во МХАТе вечера с названием «Доброе утро, господин президент». Я видела в Москве большие биг-борды, рекламирующие упомянутые труды и инициативы Соловьева. Ну, понятно, что журналистика, как и парламент, в современной России дело бесполезное. Тут нужны телеведущие, у Березовского был свой личный телебульдог, у Путина вот своя отдельная телелевретка. Или теперь уже у Медведева? Или у обоих?

Но вернемся к НАТО. Это политическое ток-шоу было разделено на несколько раундов. Телеведущий задает вопрос, на который отвечают дуэлянты. Потом российские эксперты определяли, кто победил в данном раунде. Аргументы Затулина были в основном такие: ваш народ не хочет, а вы (такие-сякие) тянете его в НАТО… Ну или: зачем враждебный России блок подбирается к ее границам?

Аргументы Гриценко, в общем-то тоже известны: высокие стандарты вооружения, военная реформа, европейское будущее…НАТО - демократический блок, там все решается консенсусом, и право голоса имеет даже маленькая страна.

Наши эксперты, Валерий Чалый и Вячеслав Фесенко, с попыткой цитировать статьи соглашений были невостребованы. Их ученые степени, способность оппонировать с документами в руках, интеллигентность явно не вписывались в эту дешевую кремлевскую антрепризу.

«Послушайте, Константин Федорович, а почему Соловьева в Крым вы приглашаете? Это ведь чистый Фрейд. В Крым я могу приглашать. Я, а не вы!» - не выдержав тему Крыма, обратился Анатолий Степанович к Затулину. Тогда Соловьев попер на Гриценко танком и сказал, что Фрейд - это секс. Это в духе российских ведущих: свести серьезный разговор к шоу, а психоанализ Фрейда к одному либидо.

Интересно, что почти все российские секунданты, представители российской интеллигенции, в каждом раунде отдавали победу Затулину. Отдавали, приговаривая, как же мы, два братских народа, и вдруг один из нас – в НАТО хочет. Но одной секундантше, поэту и переводчику Татьяне Щербине, которая долго жила в Европе, а потом создала журнал «Эстет», больше понравился Гриценко. Она признала победу за Анатолием Степановичем, но с предупреждением, что Крым и русский язык - это для нее святое.

Я, когда смотрела передачу, попробовала вдохновиться, возродить в себе русскую нахрапистость и нахальство, и придумать ответы для Соловьева.

Говорит он, например, что "мы два миллиона украинских острабайтеров выгоним, мы им визовый режим сделаем". А я в ответ: да ваши прорабы в ногах у наших рабочих валяются, чтобы они приехали дачи вам строить, ваши строители ведь все алкоголики.

Или, скажет он, например: "Да мы Крым вам отдали…" А я в ответ: "Спасибо, а мы все ваши газовые промыслы построили. Кто, кроме украинцев, работал бы у вас там на тридцатиградусном морозе… И потом: верните деньги за аварию своих танкеров в Керчи. Когда вернете?"

Скажет, он, например: "А вы почему за газ вовремя не платите?" А я в ответ: "Мы чуть раньше, чуть позже, но платим. А где наши семнадцать процентов от нажитого советского имущества? И вообще, вы базу новую строите для Черноморского флота?"

Конечно, это очевидное смещение объекта суждения и вообще базар. Но ведь так была построена вся передача.

Да. Я собралась отправить smsку в поддержку Гриценко, там было еще и такое голосование. Но потом передумала. Решила не признавать дуэль состоявшейся. Думаю, любой из российских офицеров образца 19 века пустил бы себе пулю в лоб, если бы увидел, во что превратили такой изящный и благородный поединок его российские потомки.

Маша Мищенко