В Институте Горшенина пройдет круглый стол "ССО Украины: развитие асимметричного потенциала"

Эксперты обсудят, должны ли ССО готовиться к боевым задачам за пределами Украины.

В понедельник, 25 ноября, в Институте Горшенина состоится круглый стол "Силы специальных операций Украины: развитие асимметричного потенциала".

Начало - 10:00.

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

1. Ключевые направления развития ССО. Видение боевых возможностей ССО через 3-5 лет.

2. Должны ли ССО готовиться выполнять боевые задачи за пределами Украины и на оккупированных территориях и при каких условиях?

3. Приоритеты перевооружения ССО в перспективе 3-5 лет.

4. Целесообразность создания единой платформы развития ССО. Должны ли быть в разных командованиях (управлениях) подразделения и структуры спецназначения: в ВМСУ, ГУР МОУ, СВР?

5. Необходимость "мотивационных предпочтений" - нужны ли более сложные нормативы (физическая форма и владение оружием) и, соответственно, более качественное обеспечение и высокий уровень денежного содержания?

Участники круглого стола:

· Игорь Лунев - генерал-лейтенант, командующий Сил специальных операций ВСУ

· Александр Трепак - полковник ВСУ, команидир 3-го отдельного полка СпН им. Князя Святослава Храброго ССО ВСУ, Герой Украины

· Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР)

· Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании "Дефенс Экспресс"

· Виктор Соколов - первый вице-президент Института Горшенина

· Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).