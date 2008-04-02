На перекрестке столкнулись Хонда, Шевроле и Тойота: ранены семь человек

В Одессе во время столкновения трех автомобилей травмированы семь человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вечером 1 апреля водитель автомобиля "Хонда Аккорд" на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем "Шевроле Лачетти", после чего этот автомобиль совершил столкновение с автомобилем "Тойота Камри".

Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель и пять пассажиров автомобиля "Хонда", а также водитель автомобиля "Шевроле" с травмами доставлены в городскую клиническую больницу №1.