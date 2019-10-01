День Единения студентов стран Европы, Америки, Азии и Африки уже второй раз будут отмечать в Днепре

03.10.19 г. в Днепре, где учатся студенты из разных стран мира, будут праздновать День Единения студентов стран Европы, Америки, Азии и Африки.

В прошлом году международный Комитет студентов Университета имени Альфреда Нобеля инициировал новый студенческий праздник – День Єдинения.

Студенчество - это флагман экономических, социальных и политических трансформаций. Студенты меняют и создают страны и мир, а праздников для них не так уж и много. Именно поэтому молодежь предложила международному сообществу поддержать идею нового студенческого праздника. 3 октября они будут обращаться в ООН с предложением рассмотрения концепции праздника, ведь несмотря на национальные, культурные, религиозные и экономические различия, студенчество имеет общую глобальную цель - сделать современный мир лучше и безопаснее. Это платформа единения, а его основа – современное качественное высшее образование.

Праздник состоится в нескольких локациях Университета имени Альфреда Нобеля и выйдет на самую длинную в Европе Набережную Днепра

В этом году праздник получил и собственный символ - гранат, который встречается в разных культурах и этносах и символизирует единение, жизнь и возрождение.

Во время Дня Единения студентов стран Европы, Америки, Азии и Африки состоятся следующие события:

- обращение студенческой молодежи Днепра к Организации Объединенных Наций с просьбой признания нового студенческого праздника,

- масштабный танцевальный флешмоб "U * Step". Молодежь воссоздает танцевальные движения мировых культур. Флешмоб подчеркнет международный состав студенчества города и пройдет совместно со студентами из других стран, которые учатся в городе.

Танцевальную эстафету передадим студентам Жешувского университета (Республика Польша), Бамбергского университета (Германия), Университета Уэльса Тринити Сент Дэвид (Великобритания), а также студентам из Бразилии, Индии, Ганы и Китая. Танцуем вместе со спортивным клубом «Штурм»!

- финал конкурса творческих работ среди молодежи «Мы можем изменить мир»,

- круглый стол центров международного образования университетов Украины "Глобальная доступное образование",

- выставки картин Т. Дробахинои, выставка творческих работ молодежи, презентации национальных общин.

Почетные гости праздника представляют мощные дипломатические, властные, деловые и культурные организации Ганы, Пакистана, Египта, Бразилии, Германии, Польши и Украины.

Студенты объединяются, чтобы изменить мир к лучшему! Они начинают с себя и открыты для дискуссий и соревнований в студенческих аудиториях и на спортивных площадках! Каждый из них уверен, что получение высшего образования способствует взаимопониманию и демократизации общества!

Знания и образование становятся сверхмощными в мире без войн, агрессии и конфликтов!

Приглашаем на студенческий праздник! Подробная программа по ссылке.

Место проведения: Университет имена Альфреда Нобеля, ул. Сичеславская Набережная, 18, г. Днепр.