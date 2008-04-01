Умер отец Джо Дассена (фото)

Американский режиссер и актер Жюль Дассен, отец известного певца Джо Дассена, скончался в Афинах в возрасте 96 лет, сообщает пресс-служба премьер-министра Греции.

Жюль Дассен родился под именем Джулиус Дассин в городке Миддлтаун округа Миддлсекс в штате Коннектикут на восточном побережье США в набожной еврейской семье недавних иммигрантов из Одессы.

Дассен начал театральную карьеру на идише в нью-йоркской еврейской пролетарской труппе «АРТЕФ» (идиш: Арбэтэр Театэр Фарбанд — рабочее театральное объединение) в 1934 году, когда театр въехал в собственное здание на Бродвее. Эта новаторская труппа была создана режиссёром Бенно Шнайдером — воспитанником вахтанговской театральной студии «Габима» — в МХАТовских традициях и находилась под сильным влиянием советского авангардизма середины 20-х годов, не исключая и прокоммунистической направленности.

После распада труппы АРТЕФ в 1940 году — Дассен впервые выступил в роли режиссёра, поставив Medicine Show (лечебное шоу) на Бродвее. Умеренный успех постановки привёл к его переезду в Лос-Анджелес, где oн вскоре начал работать в Голливуде, подписал семилетний контракт с компанией Метро-Голдвин-Майер (MGM). На протяжении 1940-х годов Дассен снял ряд полнометражных лент, но в 1947 году прервал контракт с MGM и вернулся в Нью-Йорк. Здесь он начал сотрудничать с независимыми кинокомпаниями и один за другим снял четыре культовых детективных фильма в стиле нуар с налётом удачно найденного им неореализма, принёсших ему известность и кассовый успех — Brute Force (грубая сила), 1947; Naked City (обнажённый город, в Нью-Йорке), 1948; Thieves’ Highway (воровское шоссе, в Сан-Франциско), 1949; и Night and the City (ночь и город, в Лондоне), 1950.

В 1953 году, преследуемый за принадлежность к Компартии, был вынужден переехать из Америки в Европу вместе со всей семьёй (жена — скрипачка Беатрис Лонер, дочери Джули и Рики, сын Джозеф).

В 1955 году на фестивале в Каннах Дассен познакомился с начинающей греческой актрисой Мелиной Меркури (1920-1994), вскоре развёлся и в начале 1960-х годов поселился с новой женой в Греции. Успешное использование греческой тематики и несказанная популярность картины «Только не в воскресенье» сделали супружескую (с 1966 года) пару Дассен-Меркури чем-то вроде национальных героев в этой стране. Мелина Меркури снялась в главных ролях в большинстве картин Дассена этого периода (в том числе артхаусных).

В годы диктатуры в Греции (1967-1974) Дассен и Меркури жили в Нью-Йорке и во Франции, затем вновь поселились в Афинах, где Меркури стала членом парламента, а с 1981 года — министром культуры Греции. С 1980 года, устав от трудностей финансирования некоммерческого кино, Дассен сконцентрировался главным образом на театральных постановках в Афинах. После смерти Мелины в 1994 году oн остался жить в Афинах в своём особняке на улице Мелины Меркури один.

"Греция оплакивает потерю редкого человека, важной творческой личности, настоящего друга. Мы оплакиваем потерю грека в первом поколении, который со своей подругой Мелиной Меркури никогда не переставал демонстрировать на практике свою любовь ко всему важному и настоящему, что только рождалось в этой стране", - заявил премьер-министр Греции.

Жюль Дассен снял своего сына Джозефа, более известного как Джо Дассен, в эпизодических ролях нескольких своих картин, для саундтрека второй из которых — Куда дует тёплый ветер, или Закон (1958) он попросил его записать под гитару песню, которая уже в следующем году вышла отдельным синглом, запустив таким образом музыкальную карьеру популярного французского шансонье.