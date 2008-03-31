Автобус с людьми Колесникова столкнулся с ВАЗом и загорелся: погибли 3 человека

В г. Донецке на 123 км автотрассы Донецк-Запорожье (объездная дорога) произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ 21013" с автобусом "ЛАЗ-699", который перевозил работников ЗАО "Конти" с г. Угледар в г. Донецк.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате столкновения транспортные средства съехали в кювет, перевернулись и загорелись. Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 15 лиц с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницы города.

Тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.

На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.