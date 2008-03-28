Власти Гонконга могут остановить работы на затонувшем украинском судне

Власти Гонконга не исключают возможности приостановления работ на затонувшем украинском судне «Нафтогаз-67» из-за риска для жизни водолазов, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил представитель Гуанчжоуской службы морского спасения, крупнейший в Азии плавучий кран "Хуа тянь лун" не сможет прибыть на этой неделе в акваторию Гонконга для поднятия затонувшего судна. Прибытие мощного крана грузоподъемностью 4 тыс. тонн ожидалось сегодня, однако, возникли "непредвиденные сложности", и он задержится на несколько дней.

Вместе с тем гонконгская сторона заявила, что не исключает возможности приостановление подводных работ, поскольку они "связаны с большим риском для жизни водолазов".

В минувший четверг произошел уже третий случай, когда один из ныряльщиков попал в критическую ситуацию. Его воздушный шланг запутался в обломках внутри судна.

"Сильное подводное течение слишком опасно для водолазов", - заявляют местные правительственные источники. При этом гонконгская сторона подчеркивает, что с момента затопления судна спасатели "сделали все, что смогли".

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогаз-67” находились 25 человек: 24 украинца и один гражданин Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали живыми спасатели в открытом море.

25 марта водолазы нашли и подняли на берег тела двух моряков.

Судьба 16 моряков остается неизвестной.