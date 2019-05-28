ЗАВТРАК С АЛЕКСАНДРОМ САВЧЕНКО
ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВСЕ ОЖИДАЮТ!
На завтраке будет принято важное решение при Вашем участии.
ИНТЕРЕСНО ?!
Приходи 1 июня в ресторан SODA BAR (г.Киев, просп.Героев Сталинграда, 14Г) в 11.00 на встречу с Александром Савченко.
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/rw9foY4UDhHGzLEP9
Стоимость билетов - 300 гривен
Что вы получите, купив билет?
- Интересную и полезную беседу
- 50% скидки на приобретение книги «Антиукраинец»
- Вкусный завтрак на берегу Днепра
- Интересные знакомства и полезные связи
- Вдохновение
Для кого рассчитаны наши встречи ?
- Владельцы малого и среднего бизнеса
- Те, кто имеет идею и не знают, как начать свое дело
- Преподаватели, аспиранты и люди, связанные со становлением
образования в Украине
- Менеджеры украинских и западных компаний
- Граждане, которым не безразлична судьба Украины