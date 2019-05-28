ЗАВТРАК С АЛЕКСАНДРОМ САВЧЕНКО

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВСЕ ОЖИДАЮТ!

На завтраке будет принято важное решение при Вашем участии.

ИНТЕРЕСНО ?!

Приходи 1 июня в ресторан SODA BAR (г.Киев, просп.Героев Сталинграда, 14Г) в 11.00 на встречу с Александром Савченко.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/rw9foY4UDhHGzLEP9

Стоимость билетов - 300 гривен

Что вы получите, купив билет?

- Интересную и полезную беседу

- 50% скидки на приобретение книги «Антиукраинец»

- Вкусный завтрак на берегу Днепра

- Интересные знакомства и полезные связи

- Вдохновение

Для кого рассчитаны наши встречи ?

- Владельцы малого и среднего бизнеса

- Те, кто имеет идею и не знают, как начать свое дело

- Преподаватели, аспиранты и люди, связанные со становлением

образования в Украине

- Менеджеры украинских и западных компаний

- Граждане, которым не безразлична судьба Украины

Детали: https://www.facebook.com/events/610279959438367/