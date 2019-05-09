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11 мая в Хмельницком по инициативе политической партии «Социальная справедливость» состоится Всеукраинский форум «Громада-Власть-Будущее»

20:03, 09 мая 2019
Разное
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В форуме примут участие известные политики, государственные деятели, эксперты в области национальной безопасности, экономики, представители общественности и СМИ. Обсуждение состоится в рамках двух панельных дискуссий: «Национальная безопасность Украины – перспективы развития» и «Социально направленная экономика Украины – будущая справедливая экономика страны», во время которых эксперты представят свое видение решения насущных проблем украинского государства и общества.

Форум «Громада-Власть-Будущее» состоится в Хмельницком университете управления и права по адресу: ул. Героев Майдана 8. Регистрация участников форума начнется в 10:00.

Представителей СМИ просим аккредитоваться по тел.: 063 788 83 96

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