Презентация-открытие выставки художницы Александры Ерастовой «Женские перевоплощения»

В пятницу в помещении МВЦ «Музей истории города Киева» в 18-30 начнется презентация-открытие выставки известной художницы Александры Ерастовой «Женские перевоплощения». Выставка поднимает вопрос гендера, психоанализа, феминизма, модных мировых тенденций и Марша женщин по всему миру. В художественной манере автор раскрывает актуальные для Украины и мировых тенденций вопросы. Среди гостей выставки известные художники, государственные служащие и политики, коллекционеры и журналисты.

Аккредитация журналистов обязательна по тел. 066-476-75-94 или по электронной почте kostyleva@meta.ua.

Вход на открытие по редакционным удостоверениям.

Рабочие дни выставки 02.02 -10.02.19 МВЦ «Музей истории города Киева» (ул. Б. Хмельницкого, 7).