Выставка «Парад подарков». 14-16 декабря 2018

Место проведения: МВЦ., Г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон №3-А.

Время работы: 14 и 15 декабря с 10.00 до 19.00; 16 декабря с 10.00 до 16.00.

Торжественное открытие выставки: 14 декабря в 12.00

В рамках выставки будут представлены эксклюзивные авторские куклы и Тедди; изделия handmade, фелтинг и пэчворк; авторские украшения, декупаж и вышивка; новогодние украшения и игрушки, праздничный декор.

Главные события:

- Конкурс карнавальных костюмов и фантазийных образов «Сказки Мира», 14 дизайнеров представят образы любимых сказочных героев. Конкурс будет проходить 15 декабря в 14.00 на главной сцене выставки. Спонсором и бьюти-партнером конкурса и выставки выступает компания Oriflame.

- Благотворительная акция - конкурс «Подари детям сказку».

Компании-производители представят новогодние украшения - елочные игрушки, а также наборы для вышивания, рукоделия и творчества с новогодней и рождественской тематики, которые в дальнейшем будут переданы детскому дому «Жемчужинка».

- Мастер шоу по упаковке и оформления новогодних подарков.

Организатор выставки Редакция журнала «Модное рукоделие»

http://www.biserknitting.com/

+380931448558

Fairybeads17@gmail.com