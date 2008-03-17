В Харькове в результате взрыва юноша лишился рук

В результате взрыва, который произошел вечером 16 марта в одном из парков Харькова, был ранен 22-летний житель Донецкой области, которому в больнице ампутировали левую руку и кисть правой руки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, правоохранители выяснили, что около 23.00 в руках пострадавшего взорвалось неустановленное взрывоопасное устройство.

17 марта в 00.30 юноша был доставлен в отделение реанимации больницы №4 г. Харькова из парка им. Горького, там ему были сделаны хирургические операции.

Во время выяснения причин и обстоятельств инцидента работники милиции установили, что пострадавший работает на одном из крупных харьковских предприятий. Во время осмотра жилья, которое он снимал в Харькове, было обнаружено большое количество литературы, распечатанных материалов с интернет-сайтов о технологии изготовления взрывных устройств, а также информации о составляющих компонентах, необходимых для изготовления взрывчатки. Кроме того, работники милиции выявили и изъяли взрывоопасные вещества, петарды и тому подобное. Все изъятое направлено на экспертизу.

Установлено, что вечером 16 марта пострадавший вместе со своим товарищем и двумя знакомыми девушками вышли из кинотеатра «Парк» после вечернего сеанса. Гуляя по парку, на одной из аллей пострадавший отстал от троих своих спутников. Последние услышали взрыв уже почти на выходе из парка на улицу Сумскую. Оглянувшись, молодые люди увидели, что их товарищ лежит на земле раненый. Они срочно вызывали медицинскую помощь, врачи сразу сообщили о происшествии в милицию.

Сейчас пострадавший находится в бессознательном состоянии.

Работники милиции продолжают выяснять причины и обстоятельства инцидента.