Государство должно возмещать убытки, причиненные бизнесу - губернатор Степанов

Максим Степанов предложил ежемесячно проводить специальные заседания Кабинета Министров вместе с представителями бизнес-сообществ.

Все государственные органы должны возмещать убытки, причиненные бизнесу, если такой факт доказан судом. С такой инициативой выступил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов во время Х Национального Экспертного Форума, который впервые проходит в Одессе.

«Я считаю, что контролирующие или правоохранительные органы должны нести ответственность и возмещать убытки в случае незаконных действий, которые наносят бизнесу сотрудники этих органов. Чтобы сама система это регулировала, конечно, по решению суда», - подчеркнул Максим Степанов.

Причем, судебная процедура в таких случаях должна проходить в ускоренном порядке, считает Степанов.

Глава региона также предлагает закрепить все эти нормы в специальном законе.

По мнению Степанова, вопрос защиты бизнеса сегодня очень актуален, ведь ежедневно в стране происходят около 300 обысков или арестов имущества. Общее количество обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену достигает более 4 тысяч. И эта тенденция растет. За второй квартал 2018 года обращений стало на 73% больше, чем за тот же период прошлого года.

Также Максим Степанов предложил ежемесячно проводить специальные заседания Кабинета Министров вместе с представителями бизнес-сообществ.

«Новый формат общения позволит бизнесу не просто заявлять о проблемах, но и сразу получить отзыв. Этот формат можно так и назвать «Кабмин. Диалог с бизнесом», - сказал он.