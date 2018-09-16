Презентация документального фильма «Битва за Днепр»

27 сентября в 09.30 в брюссельском Пресс-клубе будет презентован документальный фильм Кристера Париса (Эстония) «Битва за Днепр».

После победоносной Революции страна в полной разрухе. Бывший брат оказался смертельным врагом и совершил нападение. Пятая колонна пытается завладеть страной. А люди, которые полны только что рожденного патриотизма, спешат на защиту Родины.

И все это не какой-то там голливудский фильм, а Украина 2014 года. Украина, которая вот-вот познает настоящие ужасы войны. Украина, которая сегодня, уже после четырех лет войны все еще пытается найти ответы на основные вопросы.

Боролись ли мы ради добра или чтобы потешить самолюбие некоторых людей? Почему случилась эта величайшая военная катастрофа, когда почти 400 солдат погибли в «зеленом» коридоре? Насколько сильной является поддержка тыла, в то время как солдаты на фронтовой линии ежедневно несут потери?

Это история Днепра, города, которое обеспечил самое большее количество волонтеров для борьбы с российской оккупацией. Как так случилось, что город, где уже были подняты российские флаги, стал форпостом всей Западной цивилизации? И останется ли он украинским?

Журналист из Эстонии Кристер Парис рассказывает историю раненых душ, надежд и неисчерпаемого горя. Эта увлекательная история поможет всем желающим понять, что представляет собой настоящий дух Украины.

Участники презентации: Кристер Парис (Эстония), известный эстонский журналист, автор фильма.

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