На чьи деньги заседает теневое правительство Януковича?

Реплика

Последние несколько месяцев я что-то не могу спокойно спать, даже несмотря на заплаченные налоги. Вот и недавно пресса снова сообщила, что в один день с заседанием легитимного правительства состоялось заседания и правительства теневого, или, как его еще называют, оппозиционного.

Что-то ёкнуло мое сердце еще тогда, когда я услышала о создании в Украине этого правительства. Я согласна, что кто-то должен контролировать власть, даже народную и демократическую. Пусть это будет оппозиционное правительство, хотя его деятельность никакими документами не урегулирована и нигде не определены его права, полномочия, а главное – обязанности и ответственность. Может, поэтому «заявления из правительственной тени» такие громкие, сокрушительные и бездоказательные, а закон об оппозиции, в котором, наверное и надо прописать все об оппозиционном правительстве, заблудился в парламентских глубинах.

Впрочем, давайте о чем-то попроще и о том, что легче перевести в материальное измерение. Возник у меня один вопросик: с чего это вдруг заседания оппозиционного правительства стали проводиться в здании Верховной Рады Украины, в самом центре Киева? Какое право имеет условный Кабинет министров, созданный в противовес государственным органам, проводить свои заседания, так сказать, на государственной территории?

А главное – сколько и кто платит за время использования (аренду) помещения в парламенте под такое мероприятие?

Вспомним, что свои первые заседания оппозиционное правительство, возглавляемое Януковичом и почти полностью укомплектованное представителями «Регионов», проводило в кинотеатре «Зоряный». То есть там, где размещается последние годы избирательный штаб и офис Партии регионов. Тогда никаких вопросов у меня не возникало – хочет руководитель партии пригласить к себе в офис так называемых министров, – ну, его дело. Но помещение Верховной Рады, так же, как и Кабмин и Секретариат Президента, в конечном счете, содержатся на налоги рядовых граждан Украины. И вряд ли все они согласны, чтобы за народные деньги в высших государственных органах заседали те, кто заинтересован в свержении нынешней власти.

Да, бесспорно, народный депутат имеет право проводить в кулуарах Верховной Рады свои пресс-конференции, круглые столы, иметь собственный кабинет – на то ему народ дал полномочия, а государство должно обеспечить возможность проводить депутатскую деятельность. Но депутат – это одно дело, а министр теневого Кабинета министров – совсем другое. И пресс-конференция народного депутата – это одно, а пресс-конференция теневого министра – совсем другое. Выходит, депутаты безосновательно и бесплатно используют возможности, предоставленные им депутатским мандатом? Или, может, я ошибаюсь, и оппозиционное правительство каждый раз исправно платит за аренду шикарного зала?

А если нет, то выходит, государство деньгами своих граждан оплачивает заседание органа, который не является государственным и направлен против действующей государственной машины.

Попробуйте представить, что свыше ста лет назад в царской России в Думе предоставляли помещение для заседаний марксистских кружков. Смешно даже предположить.

Кстати, интересно, почему в отношении депутатов-министров оппозиционного правительства не действует требование о невозможности совмещать депутатскую деятельность и работу в органе исполнительной власти (правительстве), хоть и теневом? Интересно, согласился ли бы господин Янукович возглавить такое правительство, если бы ему пришлось оставить мандат? А другие, по чьему-то меткому высказыванию, «типа-министры»?

И вообще я тоже хочу проводить дружеские (и недружеские) посиделки в доме парламента – он мне очень нравится. А может, попробовать – пойти завтра на Грушевского и заказать зал на день рождения?

Татьяна, г. Киев