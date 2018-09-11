21-23 сентября в Краматорске, в рамках празднования 150-летия города, впервые состоится всеукраинский экономический форум «KramatorskInvest-2018». На повестке дня – обсуждение потенциала промышленных городов как драйверов экономики Украины, и определение дальнейших путей развития промышленных регионов.

Главная идея форума – показать Краматорск и Донецкую область, как территорию развития и новых возможностей. Несмотря на вооруженный конфликт, длящийся на Востоке Украины с 2014 года и охватывает часть Донбасса, промышленные города региона, такие как Краматорск, Мариуполь, Покровск, Бахмут и другие, продолжают развиваться, делая заметный вклад в экономику области и страны, выходят на новые рынки сбыта и достойно представляют Украину на зарубежных рынках. В частности, продукция уникальных промышленных гигантов, здесь расположенных, не имеет аналогов в мире. Сегодня такие города, как Краматорск – это не только флагманы тяжелого машиностроения и металлургии, горнодобывающей отрасли, но и высококвалифицированные технические специалисты, инженеры, изобретатели, рационализаторы и ученые.

Двухдневный форум предполагает обсуждение ключевых и проблемных вопросов с представителями власти высшего уровня, политиками и промышленниками, среди которых: Степан Кубив – Первый вице-премьер-министр Украины, Борис Колесников – политик, бизнесмен, бывший Министр инфраструктуры Украины, Анатолий Кинах – президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей Украины, бывший премьер-министр Украины, Георгий Скудар – президент ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод».

Второй день работы форума будет посвящен теме партнерства власти и бизнеса. Во время панельных дискуссий будут обсуждаться вопросы сотрудничества органов местной власти с социально-ориентированными предприятиями, предприятиями различных форм собственности, международными организациями и фондами, вопросы развития инфраструктуры, в том числе – финансовой, работы с образовательным потенциалом и перспектив для молодых специалистов.

«KramatorskInvest-2018» должен стать платформой для диалога, обмена опытом и лучшими практиками, взаимопомощи и действенной поддержки, станет ощутимым импульсом развития промышленного города и индустриального региона.

Это первый подобный форум на Востоке Украины, направленный на решение прикладных задач, как привлечение новых торговых сетей, финансовых учреждений, строительных компаний, инвесторов.

За дополнительной информацией, аккредитацией для СМИ обращаться в организационный комитет форума по адресу: кramatorsk.invest@gmail.com