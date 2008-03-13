Транспорт в Киеве надо перепланировать

До лета в Киеве планируется разработать новую схему развития маршрутной сети столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления по вопросам транспорта КГГА Иван ШПИЛЁВОЙ.

По его информации, схему разрабатывает Институт «Киевпроект», выиграв соответствующий тендер.

«Маршрутная сеть давно работает, а Киев развивается. Предприятия закрываются, рынки открываются, где-то построены новые дома, поэтому давно возник вопрос и необходимо уже провести оптимизацию маршрутной сети, рассчитать пассажиропоток и правильно принять решение по организации маршрутов», - сказал И.ШПИЛЁВОЙ.

При этом он отметил, что перевозчики, которые будут обслуживать тот или другой маршрут по новой схеме, будут определяться на конкурсной основе, при этом КП «Киевпасстранс» будет иметь такие же возможности для участия в конкурсе, как и частные перевозчики.

«Я думаю, до лета схема будет разработана, и после этого будут проведены конкурсы», - сказал И.ШПИЛЁВОЙ.