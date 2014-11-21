25-26 ноября в Киеве пройдет VII Международная конференции по культуре безопасности на АЭС

25-26 ноября 2014 года в Киеве пройдет VII Международная научно-практическая конференции по культуре безопасности на атомных электростанциях, организатором которой выступила НАЭК «Энергоатом».

Целью проведения данной конференции является обмен опытом внедрения культуры безопасности при эксплуатации атомных электростанций, оценка текущего уровня культуры безопасности на АЭС, подведение итогов деятельности по развитию культуры безопасности на АЭС Украины.

Основные темы, которые будут обсуждены в ходе конференции:

• Развитие культуры безопасности, совершенствование организации и процессов управления, связанных с безопасностью АЭС;

• Управление персоналом, влияние человеческого фактора на безопасность АЭС;

• Проекты ВАО АЭС, МАГАТЭ по совершенствованию процессов управления, связанных с безопасностью АЭС;

• Регулирующие требования к системе управления и формированию культуры безопасности;

• Обеспечение и повышение уровня безопасности АЭС (в свете повышения культуры безопасности).

Конференции по культуре безопасности проводятся Компанией (начиная с 2002 года) один раз в два года. В их работе принимают участие руководители и специалисты организаций Украины и зарубежных стран (в которых эксплуатируются реакторные установки ВВЭР), занимающиеся вопросами обеспечения безопасности и развития культуры безопасности на атомных станциях. Конференции привлекает внимание специалистов зарубежных компаний и международных организаций, в том числе, МАГАТЭ и ВАО АЭС.

МАГАТЭ сформулирован концептуальный подход к определению безопасности АЭС как понятия, которое не ограничивается только техническими аспектами, но и охватывает профессиональные и психологические стороны деятельности человека. За последние годы подготовлены и распространены доклады Международной консультационной группы по ядерной безопасности МАГАТЭ (INSAG), в которых приведены последние достижения в развитии культуры безопасности.

В Украине общие требования к обеспечению Культуры безопасности изложены в нормативном документе НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций», в котором учтены рекомендации МАГАТЭ, а также накопленный отечественный и зарубежный опыт эксплуатации АЭС. В данном нормативном документе, как и в докладе МАГАТЭ №75 INSAG 4, Культура безопасности определена как фундаментальный принцип обеспечения безопасности энергоблоков АЭС.

Конференция будет проходить 25-26 ноября 2014 года в отеле «Братислава», (г. Киев, ул. Малышко, 1, конференц-зал «Конгресс»). Аккредитация представителей СМИ проводится по тел. (044) 277-78-89 или e-mail: pr@atom.gov.ua. 25 ноября начало в 10:00, в 11:30 предусмотрен подход к прессе президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского.

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