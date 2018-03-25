В воскресенье, 25 марта состоится третий этап очередного съезда Социалистической партии Украины. В съезде примут участие Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива, председатели областных партийных организаций СПУ, делегаты от областей, активисты партии.

К участию в работе съезда приглашены также представители социалистических и социал-демократических партий стран Евросоюза.

Съезд рассмотрит новую программу Социалистической партии и вопросы партийного строительства в регионах Украины.

Место проведения съезда г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55, НСК «Олимпийский», Холл чемпионов.

Начало работы съезда в 14-00.

Регистрация участников начнется в 13-00.

Аккредитация для журналистов продлится до 18 часов 24 марта.

Телефон для аккредитации: +380 93 361 07 82