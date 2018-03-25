Третий этап очередного съезда Социалистической партии Украины
14:00, 25 марта 2018Разное
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В воскресенье, 25 марта состоится третий этап очередного съезда Социалистической партии Украины. В съезде примут участие Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива, председатели областных партийных организаций СПУ, делегаты от областей, активисты партии.
К участию в работе съезда приглашены также представители социалистических и социал-демократических партий стран Евросоюза.
Съезд рассмотрит новую программу Социалистической партии и вопросы партийного строительства в регионах Украины.
Место проведения съезда г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55, НСК «Олимпийский», Холл чемпионов.
Начало работы съезда в 14-00.
Регистрация участников начнется в 13-00.
Аккредитация для журналистов продлится до 18 часов 24 марта.
Телефон для аккредитации: +380 93 361 07 82
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