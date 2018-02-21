В Житомире к Международному дню родного языка проведут круглый стол на тему лингвистики

Во время круглого стола к Международному дню родного языка участники обсудят тему «Демократия глазами украинцев (психолингвистическое исследование)».

В Житомире к Международному дню родного языка проведут круглый стол на лингвистическую тему.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, встреча состоится 23 февраля в конференц-зале Житомирского государственного университета имени Франко.

Во время круглого стола к Международному дню родного языка участники обсудят тему «Демократия глазами украинцев (психолингвистическое исследование)».

Модерировать мероприятие профессор Виктор Мойсеенко, докладывать доцент Татьяна Недашковская.

Напомним, Международный день родного языка — день, который отмечают ежегодно 21 февраля, начиная с 2000 года. О «поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия» было объявлено на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей 26 октября — 17 ноября 1999 года в Париже.