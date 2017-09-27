Усиление защиты прав частной собственности позволит снизить давление силовиков на бизнес и привлечь инвестиции - Кинах

Об этом в ходе круглого стола по вопросам защиты прав предпринимателей от проявлений административного давления заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

«Вынужден констатировать, что, несмотря на усилия исполнительной и законодательной власти, Украина пока находится на очень низких уровнях в контексте глобальной конкурентоспособности по показателю защиты частной собственности», - сказал он.

Он отметил, что, по последней информации Всемирного экономического форума, из 138 стран Украина по индексу защиты частной собственности находится всего на 131 месте.

«Очень важно понять, что это большие убытки, которые несет наша страна, в связи с отсутствием системы защиты прав собственности и прав инвесторов», - сказал Кинах.

Он отметил, что, несмотря на усилия представителей власти, давление на бизнес со стороны силовиков в 2015, 2016 и 2017 годах не снизилось.

«Те, кто демонстрирует доходность, становятся центром нездорового внимания со стороны силовиков. К сожалению, эти явления охватывают агробизнес, начиная с попыток отобрать урожай и заканчивая прямым рейдерством», - сказал он.

Кинах подчеркнул, что действия силовых структур, как правило, ограничиваются обысками и давлением на бизнес, а далее в суды эти дела не идут.

«К сожалению, у нас очень много случаев громких обысков, маски-шоу, после которых нет конкретных действий - сообщений о подозрениях, исков в суд, это еще больше обостряет ситуацию», - отметил он.

Глава УСПП подчеркнул важность того, чтобы каждый пример нарушения прав собственности инвесторов был четко под контролем, а все виновные в нарушениях были наказаны.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает «снести» контролирующие органы и другие структуры, которые создают давление на бизнес.

Ранее Гройсман провел встречу с представителями правоохранительных органов, в ходе которой призвал их объединиться и обеспечить благоприятную бизнес-среду в стране.

Кабинет министров Украины намерен до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой милиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.