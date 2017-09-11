Фискальная служба подсчитала, сколько физлиц-предпринимателей закрылось с начала года

На упрощенной и общей системе налогообложения на сегодняшний день работают 1,65 млн физических лиц-предпринимателей, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, из 454 тыс. физлиц- предпринимателей, которые с начала текущего года подали заявление о приостановлении своей деятельности, 368,4 тыс. - в течение последних лет не осуществляли предпринимательскую деятельность.

«Это предприниматели, которые фактически находились на общей системе налогообложения и в течение последних лет не осуществляли предпринимательскую деятельность, не получали доходы и не платили никакие налоги. Они прекратили деятельность из-за принятых изменений в Закон №2464 «О сборе и учете социального взноса за обязательное государственное социальное страхование», которые предусматривают уплату физлицом-предпринимателем 22% ЕСВ от минимальной заработной платы, даже если нет никакого финансового результата», - говорится в сообщении Фискальной службы.

По данным ГФС, с начала 2017 закрылось только 85,8 тыс. предпринимателей, которые действительно проводили деятельность и платили налоги. В то же время, открылось 196 тыс. новых предпринимателей.

«По всем налогам, которые платят физические лица предприниматели - единый налог, НДС, НДФЛ, ЕСВ - наблюдается значительный прирост поступлений. Прекратили деятельность те предприниматели, которые были «спящими», то есть подавали пустую декларацию раз в год. Эти плательщики просто решили для себя, что работать в дальнейшем не планируют, а потому не хотят платить ежемесячно по 704 грн», - отметила ГФС.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 27 декабря 2016 года подписал изменения в законодательство по работе физических лиц-предпринимателей, согласно которым с 1 января 2017 года физлица-предприниматели должны платить единый социальный взнос - 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли.