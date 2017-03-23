Количество предпринимателей в Украине после изменения их налогообложения сократилось на 250 тысяч

Количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине с момента подписания президентом Петром Порошенко изменений в законодательство относительно их налогообложения (с 27 декабря 2016 года) по настоящее время сократилось на 250 тысяч.

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Как сообщил сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, за этот период прекратили деятельность более 300 тысяч физлиц-предпринимателей (ФЛП), при этом открылись 50 тысяч новых.

По оценкам сервиса, больше всего закрытых ФЛП приходится на Киевскую (44 004), Харьковскую (26 222) и Днепропетровскую (26 558) области.

В разрезе отраслей больше всего предпринимателей прекратили деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, складских и транспортных услуг.

Также сообщается, что с 20 марта массовое закрытие ФЛП прекратилось, и на текущей неделе было зарегистрировано больше новых предпринимателей, чем закрыто.

Ранее, 20 января, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot обнародовал оценки, согласно которым в течение трех недель с момента подписания президентом Украины закона об изменениях в работе физических лиц-предпринимателей было закрыто 158,186 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 27 декабря 2016 года подписал изменения в законодательство по работе физических лиц-предпринимателей, согласно которым с 1 января 2017 года физлица-предприниматели должны платить единый социальный взнос - 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли.