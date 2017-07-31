Германия поможет украинским предприятиям выйти на международные рынки

Правительство Германии в рамках программы «Fit for partnership with Germany» («Готовы к сотрудничеству с Германией») совместно с обществом по международному сотрудничеству GIZ предлагает украинским менеджерам экспортно-импортных компаний в 2017 году пройти бесплатное обучение по ряду программ экономической кооперации для поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Программа «Fit for partnership with Germany» призвана содействовать выходу украинских предприятий на международные рынки и повышению их конкурентоспособности на них. Стажировка нацелена на повышение квалификации украинских менеджеров в сфере внешнеэкономической деятельности путем овладения ими новыми компетенциями в разных сферах ведения бизнеса с немецкими и другими иностранными партнерами», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2017 году украинским менеджерам будут предложены программы обучения экономической кооперации в сфере энергоэффективности, здравоохранения, аграрного сектора и переработки мусора.

Курс обучения составляет 4 недели, при этом Германия берет на себя расходы на проживание, питание, страхование и транспортные затраты.

Справка УНИАН. "Fit for partnership with Germany" - программа, которая реализуется правительством Германии для поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий, являющихся резидентами стран-партнеров. Она охватывает 19 стран, в число которых входят Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Мексика, Молдова, Монголия, Россия, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Чили. В Украине программа реализуется с 2001 года.

За все время действия программы ее выпускниками стали более 12 тыс. предпринимателей и менеджеров из перечисленных стран-партнеров, 1160 из которых - выпускники из Украины.