Нацполиция зарегистрировала 1,5 тысячи жалоб от юридических и физических лиц на вирус Petya.A (видео)

За последние двое суток 1508 юридических и физических лиц обратились в Национальную полицию Украины с заявлениями о блокировке работы компьютеров, которые поразила крупнейшая хакерская атака, распространяющая вирус Petya.A.

Об этом сообщает пресс-секретарь НПУ Ярослав Тракало в соцсети Facebook.

«За последние двое суток в Национальную полицию Украины с сообщениями о блокировке работы компьютерной техники вирусом-шифровальщиком обратились 1508 юридических и физических лиц», - сообщает пресс-секретарь.

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По его словам, из них 178 - с официальными заявлениями: 52 обращения от частных организаций и 26 - от государственных учреждений.

При этом в большинстве случаев потерпевшие обращались в полицию исключительно с целью получения консультаций.

Согласно сообщению, в Единый реестр досудебных расследований уже внесено 63 факта по статье 361 Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе отметили, что киберполиция совместно с ведущими специалистами как украинских ІТ-компаний, так и зарубежных организаций (Европол, Cisco), работают над преодолением последствий вирусной атаки.

Как сообщал УНИАН, 27 июня во второй половине дня крупнейшая хакерская атака, распространяющая вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, поразила украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий. Вирус Petya.A распространяется также в России, Англии и Индии. По информации СМИ, а также исходя из официальных заявлений, были атакованы компьютерные системы «Ощадбанка», «Укргазбанка», банка «Пивденный», банка «ОТР», «ТАСКомбанка». Кроме того, пострадали энергетические компании - ДТЭК, «Киевэнерго», «Укрэнерго», а также сети АЗС. О хакерских атаках сообщили также «Укртелеком», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця», госпредприятие «Антонов», «Укрпочта», «Киевводоканал» и киевский метрополитен.

Среди крупных компаний частного сектора от вируса пострадали также «Новая почта», сеть магазинов DIY «Эпицентр», промышленно-строительная группа «Ковальская», основные украинские сотовые операторы - «Киевстар», Vodafone и Lifecell.