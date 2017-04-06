Гройсман уверяет, что бизнес-климат в Украине будет только улучшаться

Украинский бизнес-климат в дальнейшем будет только улучшаться, а правительство готово сделать для этого все необходимое. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана во время встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом в Киеве.

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"Мы на стороне бизнеса, экономики и будем защищать тех, кто делает реальное дело. Хочу заверить, что ситуация в будущем будет только улучшаться. Для нас важно, чтобы у нас было не просто количество бизнес-проектов, а чтобы они были успешными", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, правительство продолжает уменьшать количество регуляций для бизнеса и начало менять систему таможенной службы.

Также глава правительства подчеркнул, что Украина планирует перенять опыт Эстонии в развитии инновационного сектора экономики.

"Мы абсолютно открыты и хотим усиливать взаимодействие. Мы имеем широкий спектр возможностей относительно углубления сотрудничества. Считаю, что необходимо рассматривать направления углубления нашего сотрудничества в экономической сфере. Сейчас на фоне развивающейся экономики у Украины открывается много возможностей. Эстония является лидером во многих направлениях, и ваши технологические решения, инновации важны для нас", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

По плану правительства, в текущем году наша страна может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять значительный пакет законопроектов - более 30, часть из которых уже зарегистрирована в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.