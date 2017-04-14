Комитет здравоохранения предлагает запретить витрины с сигаретами

12 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект №4030а, который полностью лишает магазины и киоски возможности показывать потребителям сигареты в наличии. Аналогичный запрет был ранее введен в Российской Федерации.

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Члены комитета не приняли во внимание рекомендации профильных министерств, и позицию других Комитетов Верховной Рады.

Так, по подсчетам Министерства экономического развития, в результате возможного запрета на размещение сигарет на витринах торговых киосков и магазинов доходы государственного бюджета от табачного акциза снизятся на 3,7 млрд. гривен, местных бюджетов – еще на 0,2 млрд. грн. Об этом сообщается в официальном письме Минэкономразвития №3631-04/32180-07.

Критично отнеслась к законопроекту №4030а и в Комитете ВР по европейской интеграции.

"Сейчас люди, которые продают легально сигареты, платят налоги. Если мы введем слишком короткий переходный период, эти люди будут вынуждены потратить на переоборудование своей торговой точки, свой полугодовой бюджет. К чему это приведет? К тому, что сигареты будут продавать в переходах, подпольно. Особенно это касается небольших городов. В борьбе за здоровый образ жизни мы не должны слишком давить на бизнес" - советует народный депутат Елена Масорина, член Комитета по европейской интеграции и автор альтернативного законопроекта.

"В Украине есть бизнес, который вероятно не слишком позитивно влияет на здоровье - не только табачный, но и алкогольный, и производство продуктов питания с содержанием ГМО. Но мы не должны забывать о том, что сейчас в стране экономический кризис, что этот бизнес платит налоги, создает рабочие места. Как человек, который напрямую занимается адаптацией украинского законодательства к европейскому, могу сказать, что мы должны повышать стандарты качества жизни людей, а не снижать их. Поэтому любые изменения в законодательство - в т.ч. в сфере регулирования табака - нужно принимать обдуманно" - уверена Елена Масорина.

Запрет на использование витрины для информирования курильщиков о сигаретах в наличии вступил в силу в России в 2014 г, в Белоруссии в 2015 г. Из 28 членов Европейского Союза только 4 страны ввели подобные меры. Европейская Директива не устанавливает ограничений на информацию для потребителей в местах продажи.