Украинский малый бизнес хотят убить с помощью "фейковых исследований" - эксперт

Народные депутаты пытаются обосновать новое наступление на малый бизнес «независимыми исследованиями», единственная цель которых – помочь в лоббировании нужных законодательных инициатив. Об этом заявил глава «Украинского общества экономических свобод», кандидат экономических наук Маркиян Заблоцкий.

12 апреля парламентский Комитет по вопросам здравоохранения планирует рассмотреть законопроекты №4030а и 4030а-1, которые предлагают полностью запретить размещение табачных изделий на витринах в местах розничной продажи.

Чтобы обосновать законопроект, его лоббисты подключили к проекту Киевскую школу экономики, которая 2 марта 2017 г. презентовала свое исследование «особенностей маркетинга табачных изделий во временных постройках г. Киева». Это исследование и раскритиковал эксперт.

"Фактически речь идет об исследовании без самого исследования. В презентованном документе содержаться определенные ссылки на другие исследования – например, на опрос 20 жителей Новой Зеландии и 206 жителей Австралии. Насколько социологически эти опросы репрезентативны и насколько они применимы к реалиям Украины можно спорить. Но я в презентованном документе не увидел самого исследования", – объясняет Маркиян Заблоцкий.

Кроме того, экономиста удивили ссылки на международный опыт использования запрета.

"Авторы исследования ссылаются, что вводя этот запрет, Украина пойдет «в фарватере общеевропейских тенденций». Но это, мягко говоря, неправда. Дело в том, что на данный момент лишь 17 стран мира использует запрет на размещение сигарет в витринах. Это такие страны как Намибия, Тринидад и Тобаго, Кения, Российская Федерация. Причем даже в этих странах запрет используется с определенными ограничениями. Если говорить о Евросоюзе, то лишь 4 из 28 стран ЕС, ввели запрет на размещение", – объясняет Маркиян Заблоцкий.

Также удивление эксперта вызвала позиция Киевской школы экономики, которая своим «исследованием» фактически поддерживает дальнейшее уничтожение малого бизнеса.

"Интересно проследить смещение фокуса «исследователей». Понимая, как они сами заявляют то, что от 50 до 75% выручки киосков составляет именно продажа сигарет и в случае введения запрета многие из них будут вынуждены закрыть свой бизнес, авторы заявляют: а все равно из 3188 киосков Киева, которые продают сигареты, 64% торгуют нелегально", – цитирует исследование М.Заблоцкий.

По словам эксперта, подобные запреты не меняют объемы потребления сигарет, а лишь переключают потребителя на более дешевые табачные изделия. А потому часто эти проекты лоббируются производителями более дешевых сигарет. Также в финансировании участвуют и международные спонсоры – на одну только борьбу т.н. антитабачных волонтеров уже потрачено 1,2 млн. долларов из фондов Майкла Блумберга.

"Насколько мне известно, и позиция ключевых экономических министерств, прежде всего, Минэкономразвития, и позиция многих бизнес-ассоциаций (например, Национальной организации розничной торговли) по поводу данных законопроектов крайне негативная. Фактически, Комитет Верховной Рады по здравоохранению вместо реформирования своей отрасли занимается популистскими проектами, которые вряд ли помогут общественному здоровью, но принесут немало вреда и малому бизнесу, и госбюджету", – прогнозирует М.Заблоцкий.

По словам эксперта, это уже не первый случай некорректных исследований со стороны Киевской школы экономики.

"Ранее я уже критиковал проект этой организации по земельной реформе. Проект на сумму 586 тыс. долларов финансировался Всемирным банком. На эти деньги были написаны какие-то статьи, которые никак не повлияли на государственную политику. Хотя на эти деньги можно было переписать все земельное законодательство Украины" – уверен М. Заблоцкий.