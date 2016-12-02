В Черкассах на бизнес-форуме представили программу помощи бизнесу, которая решит проблему безработицы

Как передает корреспондент УНИАН, программу, главная цель которой создание в Украине в течение трех лет одного миллиона рабочих мест, представил управляющий черкасского регионального управления Приватбанка Виктор Шуршин.

Он отметил, что программа (КУБ) будет внедряться не только на уровне обычного финансирования. Ее цель – помочь как можно большему количеству предпринимателей и, соответственно, создать новые рабочие места. Поэтому Приватбанк берет на себя обязательства финансировать новые проекты для развития малого и среднего бизнеса, а Украинский союз промышленников и предпринимателей, в свою очередь, обещает дать предпринимателям инструменты для реализации этих проектов.

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«Помимо финансирования, нужно создавать программы, которые будут помогать обучать. Можно дать человеку рыбу, а можно дать удочку и обучить его. Обучение очень важно, поэтому необходимо дать инструменты и научить, как зарегистрировать свой бизнес, как разработать бизнес-план и тому подобное. Проект направлен на то, чтобы сделать бизнес лучше и помочь предпринимателям быть более конкурентоспособными», - пояснил Шуршин.

Чтобы присоединиться к программе, предприниматель должен лишь подать заявку на платформе КУБ. После этого к нему приедут специалисты и проведут анализ его бизнеса, помогут получить финансирование.

«Какие наши требования? Сумма кредитования проектного финансирования от 50 до 300 тысяч. Срок кредитования – 12 месяцев. Стоимость кредита – 28% годовых. Так, мне кажется, это дорого, но мы приглашаем инвестировать в проекты наших клиентов. Трудно привлекать ресурс по низким ставкам. Это действительно дорого, но такая уж ситуация в стране» - говорит Шуршин.

По его словам, сейчас просчитано рекомендованную сумму компенсации процентов на одно рабочее место – это 30 тыс. грн.

«При создании одного рабочего места выплатили компенсацию за проценты, потратили деньги из местного бюджета. Но в местном бюджете эта сумма вернется в течение 10 месяцев в виде налога на доходы физических лиц и других. При этом не будет расходов центра занятости на выплату пособий по безработице. В итоге в месяц экономия – 3 тысячи гривен», - заявил Шуршин.

Он подчеркнул, что программа абсолютно открыта и пригласил другие банки приобщаться к ее введению в стране.

По словам Шуршина, программа положительно воспринята местными властями на Черкасщине. Ее поддержал директор департамента экономического развития и торговли Черкасской ОГА Роман Карманник, который отметил, что благодаря программе Приватбанка открываются новые возможности в решении проблем области.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах в гостинице «Апельсин» открылся первый региональный бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей» В форуме приняли участие представители малого и среднего бизнеса, а также те, кто хочет стать предпринимателем – всего около 100 человек.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.