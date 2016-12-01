Мэр Кривого Рога создал рабочую группу для участия города в программе погашения предпринимателям процентов по кредитам

Об этом Вилкул сообщил на бизнес-форуме в рамках проекта «Украина – страна предпринимателей» в Кривом Роге.

«18 ноября я подписал распоряжение и создал временную рабочую группу по разработке порядка взаимодействия с предпринимателями и банками и рассмотрению возможности участия городского бюджета в погашении процентов, если предприниматели будут развивать свой бизнес», - сказал Вилкул.

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Мэр Кривого Рога подчеркнул, что приоритетными направлениями развития города являются создание производств, развитие энергосберегающих технологий, создание рабочих мест для местных жителей. По его словам, средняя заработная плата в городе на текущий момент составляет 5,5 тыс. грн и городские власти прилагают максимум усилий для ее роста.

«Городская власть не может вмешиваться в вашу работу и не будет решать вопросы, связанные с развитием предпринимательства, вместо вас. Но создать условия, помочь и сделать все, чтобы ваше творчество развивалось, мы обязаны», – подчеркнул Вилкул.

По его словам, в городе уже много лет работает программа поддержки предпринимательства, в этом году на ее реализацию из бюджета город выделили 800 тыс. грн.

«В зависимости от того, как мы сегодня обсудим вопросы кредитования и ваши предложения, мы ее пересмотрим, добавим и расширим и будем просить депутатов горсовета, чтобы включили вопросы помощи малому и среднему бизнесу», – сказал мэр.

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При этом он отметил, что городские власти также пытаются снизить налоговое давление на жителей Кривого Рога. В частности, по словам Вилкула, ставки единого налога в городе для тех предпринимателей, которые обслуживают инвалидов 1-й и 2-й групп, были уменьшены на 50%, ставка налога на недвижимость при максимальной ставке 10% была снижена до 0,1%.

«Мы это делаем, чтобы не обременять вас налогами и не задавить в самом начале. Мы стараемся все делать для этого», – подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, одним из первых украинских городов, присоединившихся к национальной программе поддержки малого бизнеса «Страна предпринимателей» стал город Покровск Донецкой области, где уже стартовал проект компенсации процентов за пользование кредитами малому бизнесу за счет местного бюджета. Соответствующее решение было принято горсоветом. А привлечь финансирование предприниматели города смогут при помощи портала программы kub.pb.uа.