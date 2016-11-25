В Ривне презентовали программу поддержки предпринимательства «Украина – страна предпринимателей».

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Как передает корреспондент УНИАН, программу презентовали сегодня, 25 ноября, в рамках регионального бизнес-форума «Украина — страна предпринимателей», инициированного Приватбанком при поддержке Ривненской областной государственной администрации и Ривненского городского совета.

Программу презентовал управляющий ровенской областным филиалом Приватбанка Юрий Войтенко.

По его словам, программа предусматривает решение актуального для Ривненской области вопроса безработицы.

Как отметил Войтенко, на пособие по безработице область ежегодно тратит 200 млн грн.

Решить проблему, по его убеждению, можно будет за счет создания местными предпринимателями новых рабочих мест.

Программа Приватбанка «Украина — страна предпринимателей» предусматривает предоставление льготных кредитов предпринимателям для создания рабочих мест. В целом программой предусмотрено в течение трех лет создать в Украине 1 млн рабочих мест, на сегодня уже создано 79 тысяч.

Для успешной реализации программы необходима поддержка местной власти в плане создания условий для обеспечения погашения процентов за кредиты из средств местного бюджета. И, по словам Войтенко, программа положительно воспринята местными властями.

Как отметил заместитель председателя Ривненской ОГА Игорь Тимошенко, благодаря программе Приватбанка открываются новые возможности в решении проблем региона.

«Мы готовы к сотрудничеству с банком, который выступил с этой инициативой», - подчеркнул он.

По словам Тимошенко, со следующего года в области начнется конкретная работа по реализации программы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ривне проходит региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей». Форум проходит в рамках международного бизнес-форума «Большое Ривне. Инвест потенциал», который проводится при поддержке Приватбанка, Ривненской областной государственной администрации и Ривненского городского совета.

Аналогичные региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей» уже прошли в Полтаве, Киеве и Днепре.

Справка УНИАН. Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Форум объединит более 200 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. На них ждут выступления представителей власти, государственных и частных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей.

Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.