В Ривне проходит региональный бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей"

В Ривне сегодня, 25 ноября, в помещении городского дома культуры проходит региональный бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей».

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Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие около 500 представителей малого и среднего бизнеса, а также те, кто хочет стать предпринимателями.

Форум проходит в рамках международного бизнес-форума “Больше Ривне. Инвест потенциал”, который проводится при поддержке "Приватбанка", Ривненской областной государственной администрации и Ривненского городского совета.

В форуме принимают участие представители местной власти, промышленники, предприниматели, представители "Приватбанка".

Во время форума будет презентована программа поддержки предпринимательства «Украина — страна предпринимателей».

Как сообщал УНИАН, региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей» уже прошли в Полтаве, Киеве и Днепре.

Справка УНИАН. Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и "Приватбанка" - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Форум объединит более 200 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. На них ждут выступления представителей власти, государственных и частных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей.

Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.