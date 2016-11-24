В Днепре проходит бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие около 700 представителей малого и среднего бизнеса, а также тех, кто хочет стать предпринимателями.

В работе бизнес-форума предусматривается дискуссии, обучение, различные консультации по малому и среднему бизнесу.

Форум инициирован «ПриватБанком» при поддержке Днепропетровской областной государственной администрации.

Перед зрительным залом, где проходит форум, его участники могут получить консультации о кредитовании бизнеса, обсудить юридические вопросы, ознакомиться с перспективами франчайзинга.

Предприниматели также могут получить консультации по бухгалтерии малого и среднего бизнеса, налогах, бизнес-консалтинга, психологии бизнеса. Также здесь присутствует консультант по бизнесу с Китаем.

Бизнес-форум начался с выступления партнеров форума, основателей программы «Бизнес. Молодость. Украина» Евгения Василенко и Александра Компанца.

С приветствиями к участникам бизнес-форума выступили первый заместитель председателя Днепропетровской ОДА Олег Кужман и председатель Днепровского регионального управления «ПриватБанка» Владимир Мацак.

По словам Кужмана, основные задачи форума определить механизмы кредитования малого и среднего бизнеса и дальнейшей разработкой с городскими и районными властями программ поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам Кужмана, в Днепропетровской области существует программа поддержки предпринимательства, но она требует модификации, основной для которой станет сегодняшний бизнес-форум.

Кужман выразил надежду, что в кратчайшие сроки программа поддержки бизнеса будет усовершенствована и уже в следующей году будут получены конкретные результаты действия этой программы.

Справка УНИАН. Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Форум объединит более 200 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. На них ждут выступления представителей власти, государственных и частных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.