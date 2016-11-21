Инвестиции местных бюджетов в компенсацию процентов по кредитам бизнесу окупаются за 14 месяцев – "ПриватБанк"

Об этом заявил генеральный заместитель главы правления «ПриватБанка» Юрий Пикуш на бизнес-форуме в рамках проекта «Украина – страна предпринимателей» в Киеве.

«14 месяцев необходимо на то, чтобы вернуть инвестиции, которые городской бюджет потратит на компенсацию кредитов», – сказал он.

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Представитель «ПриватБанка» напомнил, что в соответствии с законодательством у местных властей Украины есть все законодательные инструменты для компенсации процентов по кредитам.

Пикуш напомнил, что программа «ПриватБанка» «Кредиты украинскому бизнесу», аккумулирующая средства людей, желающих инвестировать в развитие предпринимательства, ставит своей целью создание миллиона рабочих мест в течение двух лет.

«Миллион рабочих мест даст серьезный доход не только местным бюджетам, но и бюджету всей стране в целом», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, местные власти города Покровска Донецкой области приняли решение выделить на компенсацию процентов по кредитам малому и среднему бизнесу 5 млн грн.

Кроме того, власти Полтавской области инициируют компенсацию предпринимателям 30 тыс. грн по банковским кредитам за каждое созданное рабочее место.