Около 30% малого и среднего бизнеса в Киеве является убыточным из-за нехватки дешевых кредитов – КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис на бизнес-форуме в рамках проекта «Украина – страна предпринимателей» в Киеве.

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«У малого бизнеса есть проблемы. В Киеве таких более 4 тысяч, и только 67,5% из них являются прибыльными. И мы понимаем почему. Потому что для того, чтобы осуществить инновационную модернизацию, перейти на новые технологические линии, начать выпускать новые продукты, бизнес должен иметь дешевые кредиты. В нашей стране по состоянию на сегодняшний день назвать их дешевыми невозможно», – сказал он.

По словам Плиса, местные власти должны содействовать доступу малого и среднего бизнеса в своих регионах к дешевому финансированию в рамках государственно-частного партнерства.

«Раньше мы компенсировали проценты по кредитам бизнеса в банке «Крещатик». Сейчас мы вернемся к этой практике, поскольку бизнес в условиях кризиса требует помощи в развитии», – сказал замглавы КГГА.

Как сообщал УНИАН, по словам главы КГГА Виталия Кличко, власти Киева в рамках проекта Украинского союза промышленников и предпринимателей и «ПриватБанка» зарезервировали в бюджете на 2017 год 10 млн грн на компенсацию предпринимателям процентов по кредитам, взятым для расширения бизнеса и создания новых рабочих мест.

Одним из первых украинских городов, присоединившихся к национальной программе поддержки малого бизнеса «Украина – страна предпринимателей» стал город Покровск Донецкой области. В этом городе уже стартовал проект компенсации процентов за пользование кредитами малому бизнесу за счет местного бюджета. Соответствующее решение было принято горсоветом. А привлечь финансирование предприниматели города смогут при помощи портала программы kub.pb.uа.