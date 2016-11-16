Офис бизнес-представителя в Раде должен отражать консолидированную позиции всего бизнеса - Американская торговая палата в Украине

Создание Офиса бизнес-представителя в Верховной Раде - это позитивный сигнал, - считает президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер.

"Очень важно, чтобы существовал институт, который будет доносить консолидированную позицию бизнеса. Есть мы, Американская торговая палата, которая 25 лет доносит позицию бизнеса до органов государственной власти. Есть офис привлечения инвестиций, есть Совет по инвестициям Бориса Ложкина, есть бизнес-омбудсмен. И, если Офис представителя бизнеса в парламенте будет представлять то, чего ожидает бизнес, это очень позитивно", - отметил Гундер.

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В то же время президент Американской торговой палаты подчеркнул, что новая структура должна представлять точку зрения всех предпринимателей.

"Важно, чтобы это была защита интересов всего бизнеса, а не каких-то конкретных секторов или отдельных компаний", - сказал Гундер.

Как сообщалось, в Верховной Раде в ближайшее время заработает Офис представителя украинского бизнеса, который возглавит народный депутат, член парламентского комитета по экономической политике Олесь Довгий. Его кандидатура была поддержана более 100 бизнес-ассоциациями Украины, в том числе, УСПП и Федерацией работодателей.