Гройсман: для правительства очень важно, чтобы инвестиции и предприятия были успешными

Правительство Украины открыто для прямого диалога с бизнесом и рассчитывает на помощь делового сообщества в улучшении делового климата и проведении структурных реформ в работе таможни, налоговых органов, в сфере дерегуляции и привлечения инвестиций.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе выступления на ежегодном собрании Европейской Бизнес Ассоциации, объединяющей крупнейшие украинские и иностранные предприятия, работающие на украинском рынке.

«Важно то, что мы смогли построить качественный диалог. И надо идти дальше. Для правительства очень важно, чтобы инвестиции и предприятия были успешными. Очень важно, чтобы предприниматели чувствовали, что ситуация меняется, чтобы они могли реинвестировать в экономику», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что при правительстве уже начал работу Офис продвижения инвестиций, активно продвигается судебная реформа, видны изменения в сфере дерегуляции, в планах - проведение качественных изменений в сфере образования и охране здоровья, принятие изменений в администрировании налогов, разработанных при участии бизнеса, Министерства финансов и Государственной фискальной службы.

«Правительство и я как премьер полностью готовы к качественному диалогу и принятию решений, которые позволят быть успешными, - сказал Гройсман. - Правительство Украины стоит на службе украинского бизнеса».

Ранее глава правительства отмечал, что качественный диалог с бизнесом является одним из наиболее значительных достижений в работе властей, поскольку именно в общении с деловым сообществом можно услышать и понять проблемы, существующие в стране.