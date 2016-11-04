ПриватБанк лидирует среди банков в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Украины

ПриватБанк остается единственным представителем банковского сектора в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Украины, опубликованном "Вестником государственной фискальной службы Украины". По данным издания, за 9 месяцев 2016 года крупнейшим коммерческим банком страны уплачено налогов и сборов больше, чем всеми государственными банками вместе взятыми.

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По информации фискальной службы, ПриватБанк в третьем квартале этого года увеличил свои платежи на 14% по сравнению с третьим кварталом 2015 года, что позволило банку подтвердить многолетнее лидерство среди банков в рейтинге самых крупных налогоплательщиков страны. Так за 3 месяцев 2016 года общий объем налоговых платежей банка составил 3,159 миллиарда гривень, кроме того, платежей в Пенсионный и социальный Фонды - 477,6 миллиона гривень.

Также, по данным банка, за 9 месяцев 2016 года ПриватБанк перечислил в Фонд гарантирования вкладов физлиц свыше 1 миллиарда гривен, подтвердив статус крупнейшего донора фонда. Как сообщила пресс-служба банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования ФГВФЛ со стороны ПриватБанка увеличился на 22% (с 846 760 455 гривень за 9 месяцев 2015 года до 1 032 865 386 гривень на 1 октября 2016 года).