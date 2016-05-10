Украинский рынок взаимного кредитования: кредиты идут в интернет

Украинские предприниматели дождались появления принципиально нового для нас вида кредитования - когда физлица занимают физлицам или бизнесу, но через профессионального посредника. В то время, когда классическое кредитование бизнеса в стране в силу ряда причин практически остановлено, рынок p2p кредитов может дать малому бизнесу более 20 млрд грн в год и создать более миллиона новых рабочих мест, сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

По мере появления ограничений в обычных банках на выдачу кредитов малым компаниям и частным лицам, не имеющим высоких доходов, последние стали искать новые способы сбора средств. Термины краудфандинг и краудлендинг сегодня, наверное, слышал каждый. Эти альтернативные финансовые услуги онлайн позволяют каждому стать инвестором небольших компаний как, например, продуктового магазина, пиццерии или небольшой строительной кампании. К тому же, новые технологические формы финансирования обходятся кредиторам дешевле, чем выдача аналогичных сумм банкам с их традиционной инфраструктурой.

Несмотря на то, что новые сервисы отчасти занимают нишу банковских услуг, в Украине первопроходцами рынка микрофинансов стали как раз крупнейшие банки. Так, например, с 1 апреля p2b-площадку "КУБ" запустил на своем сайте ПриватБанк. Только за первые три недели после запуска первой в Украине платформы «народного» кредитования малого бизнеса, деньги на свое развитие получили 36 предпринимателей на сумму свыше 13 млн грн. И как показывает западный опыт, подобная модель кредитного рынка может быть вполне успешной. Так, например, лидер мирового рынка американская LendingClub за последний год помогла выдать кредитов на $4 млрд. Хорошо идут дела и у британской Zopa (Zone of Possible Agreement) - первопроходец рынка выдал $780 млн. В мировой топ-10 также входят компании из Китая, Швеции, Германии, Франции, Голландии, Австралии, Польши и Эстонии.

Национальный банк также положительно оценивает преимущества модели p2b-кредитования и даже видят в нем будущее, уверена заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова: «Онлайн-сервисы взаимного кредитования физических лиц, а также платформы по сбору финансирования для предприятий получили широкое развитие в мире. На сегодня мировой объем такого кредитования оценивается в $64 млрд, а в 2020 году по оценкам аналитиков Morgan Stanley может достичь $300 млрд». При этом, Национальный банк приветствует появление таких современных инструментов, которые должны быть прозрачными, со взвешенными рисками и урегулированы законодательно и предлагаем экспертному сообществу найти консолидированное решение для работы с P2P кредитованием, которое не создаст препятствий для его развития.

И здесь для Украины вполне подошел бы опыт Великобритании, где власти частично регулируют рынок альтернативного финансирования. Компании, которые просят суммы больше 5 тысяч фунтов стерлингов, должны отвечать определенным критериям. Исходя из этого устанавливается и процентная ставка, а потом компанию выводят на рынок. Инвесторы – физические лица, организации или даже британское правительство – решают, хотят ли они давать деньги этому предприятию. Благодаря этому, британский сервис альтернативного финансирования сегодня – крупнейший в Европе. И все это, отмечают наблюдатели, благодаря более гибкой нормативно-правовой среде.

В любом случае, и предприниматели, и регулятор уверены, что у рынка огромные возможности: малый бизнес может быстро и на гибких условиях получить деньги, когда банки тотально отказывают. В свое время схемы микрофинансирования стали настоящим спасательным кругом в восточноевропейских странах. Например, в Румынии в 2013-м было выделено 47 тысяч микрокредитов, из них 9 тысяч получили предприниматели-одиночки, начинающие бизнес. Как вспоминает Иоанн Власа, руководитель фонда микрокредитования “FAER”, для получателей микрокредит стал важным этапом, он позволил выжить, встать ноги, начать зарабатывать, развиваться буквально с нуля. Затем люди растут профессионально, их экономическая ситуация улучшается, и вот однажды они вполне могут обратиться в обычный банк”.

Конечно же, только лишь микрофинансирование к буму в украинской экономике не приведет. Но для предпринимателей, или миллионов людей оставшихся без работы, несколько десятков тысяч гривень финансирования – единственный шанс изменить жизнь и начать собственное дело.