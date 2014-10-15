В Мариуполе изготовили уже 50 утепленных помещений-блиндажей для армии

Как сообщает пресс-служба Минобороны, для выполнения данного задания рабочие крупных предприятий, расположенных в Мариуполе, работали круглосуточно.

Металлические конструкции изготовляют из 20-тонных контейнеров путем утепления, установки 14 коек и печек. Далее помещение устанавливается на глубину три метра и сверху накрывается железобетонными плитами для дополнительной защиты от артиллерийского обстрела.

Читайте такжеВ Мариуполе на блокпостах начали монтаж утепленных контейнеров (фото)Вопросами относительно изготовления данных помещений занимались Донецкая областная государственная администрация и власти города Мариуполь. В ближайшее время металлурги изготовят еще 50 таких блочных помещений. Всего их будет 100.

В полевых расположениях и на блокпостах уже установлено 25 таких временных жилищ.