Военные, выполняющие задачи на Херсонщине, будут зимовать в вагонах Приднепровской ж/д

17:35, 30 сентября 2014
Армия
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Приднепровская железная дорога выделила для дислоцированного на Херсонщине подразделения Вооруженных Сил Украины три плацкартных вагона, которые будут служить им зимними квартирами, а также вагон-ресторан для их питания.

Фото Міністерства оборони України

"Вагоны выделены с обслуживающим персоналом, со сменным бельем, а также с запасом топлива на весь зимний период. При необходимости их количество будет увеличено. Указанными вопросами занимаются представители " Укрзализныци " и Министерства инфраструктуры", - сообщил советник главы Херсонской областной государственной администрации Александр Воробьев.

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