Военные, выполняющие задачи на Херсонщине, будут зимовать в вагонах Приднепровской ж/д

"Вагоны выделены с обслуживающим персоналом, со сменным бельем, а также с запасом топлива на весь зимний период. При необходимости их количество будет увеличено. Указанными вопросами занимаются представители " Укрзализныци " и Министерства инфраструктуры", - сообщил советник главы Херсонской областной государственной администрации Александр Воробьев.