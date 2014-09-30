Мобильные группы военных топографов продолжают выполнять задачи в зоне АТО

Мобильная группа - основное боевое подразделение центра, который в полевых условиях, работая на специальной геодезической и топографической автомобильной технике, выполняет задачи по топогеодезического обеспечения военных частей и подразделений вооруженных сил, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"В пункте постоянной дислокации мы ни на миг не прекращаем подготовки личного состава к выполнению задач по предназначению в зоне АТО. Ежедневно совершенствуем свои профессиональные навыки, обслуживаем специальное измерительное оборудование, восстанавливаем и ремонтируем поврежденный в боях автомобильную технику, которая вернулась с АТО, и готовимся к очередной ротации подразделений на Донбассе", - отметил начальник центра подполковник Олег Чернецкий.

Военные топографы в зоне АТО занимаются созданием, обновлением и обеспечением штабов топографическими картами, обеспечением войск астрономо-геодезическими и гравиметрическими данным, осуществляют топогеодезическую привязку позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивают органы управления специальными картами и фотодокументами, выполняют топографическую разведку.