Украинские зенитчики тренировались поражать воздушные и наземные цели

После развертывания зенитных установок были проведены тренировки по управлению огнем расчетов. По сценарию боевых стрельб, воины-зенитчики выполнили огневые задачи по уничтожению воздушных и наземных целей, в частности, вертолетов и бронетанковой техники условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Особое внимание было акцентировано на строгом соблюдены мер безопасности при боевой стрельбе. Перед началом стрельб на полигонной базе с расчетами были проведены практические занятия, на которых рассматривались вопросы технической, специальной, тактической подготовки и т.д.

По словам руководителя занятий, военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым, применяя опыт участников АТО. Поэтому отрабатывались задачи по инженерному оборудованию огневой позиции, ее охрана и оборона, а также быстрая смена позиции.

"Защищая территориальную целостность на востоке Украины, нашим зенитно-артиллерийским подразделениям приходится вступать в вооруженное противостояние с террористами. В ожесточенных боях враг уничтожается, сковываются действия противника, находящегося в легких укрытиях полевого типа или на открытой местности", - рассказывает боевой офицер, участник АТО.

По его словам, из «зениток» можно поражать другие наземные цели: легкобронированные боевые машины и огневые точки на дальности до двух тысяч метров.