Раненые бойцы получают квалифицированную медицинскую помощь в Днепропетровском военном госпитале

По словам начальника Днепропетровского военного госпиталя полковника медицинской службы Андрея Рыльского, всего за время проведения антитеррористической операции медицинская организация приняла почти две тысячи военнослужащих Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины.

- Большая часть пациентов имели огнестрельные ранения и травмы конечностей. Всем была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. На сегодня мы не потеряли ни одного пациента, - отметил полковник медицинской службы Андрей Рыльский.

Следует отметить, что с началом действия мирного плана Президента Украины количество раненых из районов проведения АТО, которые прибывают на лечение в военный госпиталь, уменьшилось в разы.

Военные врачи с огромной заботой заботятся о пациентах, и благодаря этому они быстрее идут на поправку. Успешным лечением раненых защитников Отечества военный госпиталь обязана высококвалифицированному медицинскому персоналу.

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Для лечения и реабилитации раненых Днепропетровский военный госпиталь обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами, однако нуждается в обновлении устаревшего оборудования.