«Спортивные медики ежедневно проводят комплекс мероприятий по реабилитации участников АТО

Каждый день «спортивные медики» с помощью лечебной физкультуры проводят ряд реабилитационных мероприятий с военнослужащими-участниками АТО, которые проходят лечение в медицинском учреждении.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

По словам медиков, огнестрельные ранения сопровождаются значительными функциональными расстройствами, что приводит к длительной потере трудоспособности. После ампутации конечности происходит перестройка двигательных навыков, развивается комплексоторне приспособления, возможности которого определяются в основном силой и выносливостью мышечной системы. Поэтому крайне важно с помощью лечебной физкультуры раненым военным проводить также и ряд реабилитационных мероприятий. Это дает возможность более быстро и полноценно восстановить здоровье и предупреждает осложнения после полученных ранений, способствует повышению эффективности терапии больных.

Для реабилитации участников АТО, медики отделения применяют лечебную и профилактическую гимнастику, механотерапию, гидрокинезотерапию, дозированную ходьбу и даже спортивные игры.

"В мирное время в медицинской реабилитации практически не было пациентов которые получили вогнепально-осколочные ранения или взрывные травмы. Но профессиональный уровень специалистов отделения позволил качественно проводить свои функциональные обязанности с данной категорией военнослужащих", - рассказала заведующая отделением Евгения Рымарь. «Спортивные» врачи занимались уже с более сотней раненых, а это - более нескольких разнообразных процедур и методик на одно лицо. При проведении ЛФК нагрузки строго дозированное, упражнения специально подобраны для каждого индивидуально", - отметила Евгения Рымарь.

Инструкторы-методисты отделения, применяют все, что появляется в лечебной физкультуре полезного и нового, и сами добавляют в процесс лечения собственные методические разработки. Все они имеют высшую категорию, являются мастерами или кандидатами в мастера спорта.

Стоит отметить, что за время существования лечебного учреждения, благодаря специалистам отделения десятки тысяч пациентов вернулись к полноценной жизни.