Организация взаимодействия между военными формированиями получит научную основу

Представительный научный форум должен содействовать поиску и усовершенствованию механизмов взаимодействия между военными формированиями и правоохранительными органами страны, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

По словам заместителя начальника академии по научной работе - начальника научно-организационного отделения полковника Олега Кравчука, в конференции примут участие ведущие научные специалисты почти двух десятков высших учебных заведений, а также представители Генерального штаба вооруженных сил и научно-исследовательских организаций Министерства обороны.

Во время работы участники научно-практической конференции планируют обсудить формы и способы применения воинских формирований государства в ходе совместных действий, разграничение их функций и задач, систему управления, проблемы развития всестороннего обеспечения, использования современных информационных технологий, развития вооружения и военной техники, подготовки и становления военных профессионалов.

Также следует отметить, что одна из секций конференции - «Иноязычная составляющая обеспечения эффективности сектора безопасности государства» - как эксперимент впервые будет вестись на английском языке.