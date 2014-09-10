Министерство обороны Украины не занимается продажей вооружения и военной техники

Министерство обороны Украины официально сообщает, что факты, изложенные в материале относительно осуществления торговли оборонным ведомством вооружением и военной техникой не соответствуют действительности.

Отчуждение военного имущества Вооруженных Сил осуществляется через уполномоченные Кабинетом Министров Украины предприятия и организации в порядке, определенном постановлением КМУ от 28 декабря 2000 г. № 1919 (с изменениями), путем заключения с ними договоров комиссии.

Перечень таких предприятий обнародован на официальном сайте Министерства обороны Украины в разделе «Отчуждение военного имущества» (рубрики «Субъекты предпринимательской деятельности, уполномоченные КМУ отчуждать военное имущество» - «Перечень уполномоченных предприятий»).

Перечень военного имущества, которое предлагается к отчуждению, утверждается кабинетом Министров Украины.

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» на Министерство обороны возложена задача обеспечить поступления 355,0 млн. грн. от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил Украины.

Указанные средства направляются:

50% - в общий фонд государственного бюджета Украины;

50% - в специальный фонд государственного бюджета Украины для финансирования строительства (приобретения) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Справка:

По состоянию на 08.09.2014 получено лишь 62,9 млн. грн.

В соответствии с заключенным между Министерством обороны Украины и уполномоченными предприятиями договоров комиссии передано на реализацию:

в апреле 2013 года - путе БАТ-2 - 1 ед.,

в марте 2014 года - инженерную машину разграждения ИМР - 1 ед.

Данная военная техника 4 категории, по техническому состоянию была не пригодной к использованию и требовала капитального ремонта.

Траншейные экскаваторы МДК-3 в 2013-2014 годах не реализовывались. Договоры комиссии на отчуждение и реализацию автомобилей КАМАЗ в 2013-2014 годах не заключались, отчуждения уполномоченными предприятиями не проводилось.

Согласно заключенным договорам комиссии в 2013 году было реализовано 8 единиц БРДМ-2.

Отчуждение указанной в статье оружия и военной техники осуществлялось в январе-апреле 2014 года на основании договоров комиссии. На то время предписаний о запрете или приостановке отчуждения избыточного военного имущества, вооружения и боеприпасов не было. Отчуждение указанного имущества происходило в соответствии с условиями действующего законодательства.

С 04 июля 2014 года в связи с отменой Министром обороны Украины доверенности на право заключения договоров и истечением 15 августа 2014 года действия перечни военного имущества, отчуждения любого военного имущества, вооружения и военной техники Министерством обороны не осуществляется.

Вместе с тем, согласно постановления КМУ № 1282 от 29 августа 2002 года (с изменениями) и постановления КМУ № 376 от 26 августа 2014 года, для обеспечения сил АТО состоянию на 08 сентября 2014 года в МВД, СБУ, ГНСУ и других военных формирований были безвозмездно переданы:

бронетанковой и автомобильной техники - 176 ед., тяжелого вооружения - 6 341 ед., передвижных ремонтных средств - 15 ед. и определенное количество стрелкового оружия и боеприпасов. Всего на сумму около 310 млн. грн.